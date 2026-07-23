Xiradiscos vuelve a Ribeira para reivindicar la cultura alternativa e independiente

Presentación de la V edición Xiradiscos 2026 Cedida

La quinta edición del Xiradiscos llegará a Ribeira el próximo 8 de agosto, en la plaza de Porta do Sol. Esta feria alternativa contará de nuevo con un mercadillo cultural, a partir de las 11.00 horas, puestos de artesanías, pintura, ilustraciones, vinilos y mucho más. Tampoco faltarán las actuaciones en directo a partir de las 21.00 horas con Three Blind Crows, Samesugas, Feed the Pet, y Toño Ferreirós.

Este evento, impulsado por Smart Multiservizos y Radix Records, busca crear un espacio para la cultura alternativa e independiente que nació bajo el formato de una feria de discos para ir reinventándose año tras año.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, destacó que esta actividad, enmarcada en la programación de la Fiestra da Cultura, "conta cun gran número de adeptos que fixo que, convocatoria tras convocatoria, esta feira fose medrando e incorporando actividades para redimensionarse."