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Ribeira 

Una encuesta permite a los vecinos proponer ideas para renovar la antigua conservera Cerqueira

La administración local está trabajando para recuperar y activar esta nave de interés para toda la villa

Fátima Pérez
23/07/2026 11:39
Nave de Conservas Cerqueira S.A., en Ribeira
Nave de Conservas Cerqueira S.A., en Ribeira
Cedida
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El Concello de Ribeira habilita una encuesta participativa sobre el futuro espacio municipal de la antigua conservera Cerqueira, ya que la administración local está trabajando para recuperar y activar esta nave de interés para la villa. El formulario busca por lo tanto recoger ideas de la ciudadanía sobre cómo debería ser y qué valores se deberían incorporar.

Las propuestas se podrán realizar desde mañana, 24 de julio, hasta el 7 de agosto, en la página web municipal.

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"Igual que xa fixemos coa proposta de obras a incluír no POS 2026, queremos coñecer a opinión da sociedade ribeirense cara a elaborar o proxecto para un inmoble emblemático como é Cerqueira. Queremos que a xente sexa parte activa da política municipal, que participen e que nos fagan as súas achegas. Porque hai que escoitar para acertar. Unha vez teñamos recadados tódolos datos extraídos do formulario, este goberno municipal comprométese a telos en conta para o futuro uso da nave", explica la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro.

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