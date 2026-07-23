Una encuesta permite a los vecinos proponer ideas para renovar la antigua conservera Cerqueira

Nave de Conservas Cerqueira S.A., en Ribeira Cedida

El Concello de Ribeira habilita una encuesta participativa sobre el futuro espacio municipal de la antigua conservera Cerqueira, ya que la administración local está trabajando para recuperar y activar esta nave de interés para la villa. El formulario busca por lo tanto recoger ideas de la ciudadanía sobre cómo debería ser y qué valores se deberían incorporar.

Las propuestas se podrán realizar desde mañana, 24 de julio, hasta el 7 de agosto, en la página web municipal.

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"Igual que xa fixemos coa proposta de obras a incluír no POS 2026, queremos coñecer a opinión da sociedade ribeirense cara a elaborar o proxecto para un inmoble emblemático como é Cerqueira. Queremos que a xente sexa parte activa da política municipal, que participen e que nos fagan as súas achegas. Porque hai que escoitar para acertar. Unha vez teñamos recadados tódolos datos extraídos do formulario, este goberno municipal comprométese a telos en conta para o futuro uso da nave", explica la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro.