Portos renueva el pantalán del puerto de Ribeira para mejorar la seguridad de la instalación

Pantalán del puerto de Ribeira Cedida

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, está llevando a cabo actuaciones para renovar el pavimento de madera del pantalán de embarcaciones pesqueras y tradicionales en el puerto de Ribeira. En total la administración autonómica invierte 50.000 euros para ejecutar esta renovación integral.

Los trabajos, que ya están en marcha, incluyen también la mejora del pavimento de la pasarela que da acceso a este pantalán de descarga. En concreto, las obras consisten en el desmontaje del pavimento de madera, formado por tablas y traviesas, y su posterior sustitución por un nuevo pavimento tecnológico de mayor durabilidad y resistencia frente a condiciones climatológicas adversas. La actuación abarca por lo tanto una superficie de 374 metros cuadrados.

Pese a que los trabajos ya se están ejecutando, desde Portos de Galicia aseguran que en todo momento se facilitará el acceso de los usuarios a sus embarcaciones, adoptando las medidas necesarias para ello.

Con esta actuación se da respuesta a una demanda que los vecinos ya habían trasladado al Concello mejorando la seguridad del tránsito en estas instalaciones, minimizando los riesgos de resbalones y accidentes. Además, se repondrán las tablas que se encuentran en mal estado debido al deterioro del material por las condiciones meteorológicas y la acción del mar.

Otras acciones en puertos

Las obras en el puerto de Ribeira se enmarcan en un contrato global para una decena de puertos autonómicos por un importe de 640.000 euros. Con este plan, además de Ribeira, se actuará también en los de Lorbé (Oleiros), Muxía, Muros, A Barquiña (Outes), A Pobra do Caramiñal, Carril (Vilagarcía), Vilanova de Arousa, O Grove y Baiona.