Ribeira tendrá un parque canino en el lugar de Cubeliños gracias a un convenio Xunta - Concello

Concello y Xunta firman un acuerdo para instalar en Ribeira un parque canino Cedida

Ribeira tendrá un parque canino en el lugar de Cubeliños gracias a una inversión de 60.000 euros de la Xunta de Galicia. Así lo acordaron ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, que firmaron el protocolo de colaboración.

El gobierno autonómico asumirá el coste total de la actuación y licitará y ejecutará los trabajos, mientras el Concello pondrá a disposición los terrenos y se hará cargo de su mantenimiento.

En cuanto a las características del futuro parque, que contará con una superficie de 1.950 metros cuadrados, se construirán puertas de doble acceso, fuentes de agua adaptadas para perros, papeleras y dispensadores de bolsas y bancos para las personas.

Vázquez destacó la importancia que tiene para la ciudadanía crear estos espacios. Además recordó que el año pasado su departamento puso en marcha una iniciativa para promover la construcción de parques caninos en las grandes ciudades gallegas, que concentran más del 20% de los casi 740.000 perros inscritos en el Rexistro galego de animais de compañía (Regiac).