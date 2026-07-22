Retiran del puerto de Ribeira el Awadi, el buque que ardió en septiembre
Portos de Galicia retira del puerto de Ribeira el buque arrastrero Awadi que ardió el pasado mes de septiembre y supuso la retirada de 100.000 litros de aceites e hidrocarburos, así como de 35 toneladas de aparejos, artes de pesca y otros elementos que había en la cubierta. La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, asegura que fue remolcado hasta la ría de Vigo esta misma mañana después de meses de muchos esfuerzos para gestionar todos los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción.
“Creo que é inxusto falar de pasividade por parte de Portos de Galicia ou do Concello cando creo que aquí se fixo un traballo de xestión por parte da administración local que, ademais, non ten competencia nesta materia”, apuntó Sampedro. La regidora recordó también que la empresa armadora debía obtener una serie de permisos para garantizar la seguridad en la actuación.
“Eu quero agradecer as xestións que se fixeron dende a Capitanía Marítima de Vilagarcía porque desde logo creo que fixemos un gran equipo e fomos capaces de formalizar hoxe esta saída. Tamén o compromiso da empresa armadora que, dende o primeiro momento, se mostrou voluntariosa”, apuntó la regidora de Ribeira e insistió “isto non é algo que se pode facer dun día para outro”.