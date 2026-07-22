José Manuel Vilas y Ciprián Rivas serán los percebeiros de honor en la Festa do Percebe

Acto de presentación de los percebeiros de honor para la Festa do Percebe de Aguiño Cedida

La parroquia de Aguiño se prepara para elogiar un año más su producto estrella: el percebe. La vigésimo séptima edición de esta cita gastronómica se celebrará el próximo domingo 2 de agosto, a partir del mediodía, en la explanada portuaria de la lonja, donde todos los visitantes o asistentes podrán degustar el percebe de Aguiño para certificar su calidad de primera mano.

Tal y como manda la tradición en esta edición la celebración contará también con sus clásicos percebeiros de honor que en este 2026 serán José Manuel Vilas, presidente del Xuventú Aguiño, y Ciprián Rivas, presidente del Ateneo Valle-Inclán de Ribeira y uno de los valedores del libro con motivo del centenario de la Confraría de Pescadores de Carreira-Aguiño. En la presentación de estas personalidades participaron la alcaldesa, María Sampedro; el patrón maior, José Antonio Santamaría; y el presidente de la agrupación de mariscadores, Manuel Ángel Reiriz.

La previsión es que en esta fiesta, declarada de Interés Turístico de Galicia, se reparta una tonelada de percebes extraídos de la zona norte entre Falcoeiro y Basoñas. El precio estipulado será de 20 euros por ración y durante la jornada el grupo local Leite con Jalletas se encargará de poner la música.

El papel de los percebeiros

La regidora destacó el perfil de los percebeiros de honor de esta convocatoria: a Vilas por su trabajo al frente del Xuventú Aguiño y por su “talante positivo e comprometido” durante su etapa en la Corporación municipal; y a Rivas por su compromiso con la puesta en valor de este pósito y del conjunto del municipio.

Entradas a la venta

Las entradas para esta edición de la Festa do Percebe de Aguiño ya están a la venta en el local de la cofradía.