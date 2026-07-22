El Lirio de Ribeira se podrá degustar gratis este viernes en la Festa da Dorna
La foodtruck se instalará en las inmediaciones del Centro de Raqueta Santa Uxía a partir de las 15.00 horas
La OPP83 Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia ofrecerá este viernes 24 de julio una degustación gratuita de Lirio de Ribeira al estilo fish & chips en la Festa da Dorna para acercar este productor a nuevos públicos y fomentar su consumo, especialmente entre los más jóvenes.
La foodtruck se instalará en las inmediaciones del Centro de Raqueta Santa Uxía, frente a la playa de Coroso, y a partir de las 15.00 horas comenzará a repartir las raciones de Lirio elaboradas por el catering Chicolino. Los asistentes recibirán también regalos promocionales hasta agotar existencias.
La OPP83 agradece la colaboración de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna por hacer posible esta propuesta y contribuir a acercar los productos locales a la ciudadanía.
Fish & chips
Con este tipo de actividades, la OPP83 quiere dar a conocer la marca Lirio de Ribeira a través de nuevos formatos culinarios y de las múltiples posibilidades que ofrece este pescado en la cocina. La elección de una preparación tan popular como el fish & chips busca conectar especialmente con el público joven y familiar, presentando este pescado como un alimento versátil, apetecible y fácil de incorporar a diferentes elaboraciones.