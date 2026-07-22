El Lirio de Ribeira se podrá degustar gratis este viernes en la Festa da Dorna

Imagen de archivo de una degustación de Lirio de Ribeira Cedida

La OPP83 Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia ofrecerá este viernes 24 de julio una degustación gratuita de Lirio de Ribeira al estilo fish & chips en la Festa da Dorna para acercar este productor a nuevos públicos y fomentar su consumo, especialmente entre los más jóvenes.

La foodtruck se instalará en las inmediaciones del Centro de Raqueta Santa Uxía, frente a la playa de Coroso, y a partir de las 15.00 horas comenzará a repartir las raciones de Lirio elaboradas por el catering Chicolino. Los asistentes recibirán también regalos promocionales hasta agotar existencias.

La OPP83 agradece la colaboración de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna por hacer posible esta propuesta y contribuir a acercar los productos locales a la ciudadanía.

Fish & chips

Con este tipo de actividades, la OPP83 quiere dar a conocer la marca Lirio de Ribeira a través de nuevos formatos culinarios y de las múltiples posibilidades que ofrece este pescado en la cocina. La elección de una preparación tan popular como el fish & chips busca conectar especialmente con el público joven y familiar, presentando este pescado como un alimento versátil, apetecible y fácil de incorporar a diferentes elaboraciones.