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Ribeira

El Lirio de Ribeira se podrá degustar gratis este viernes en la Festa da Dorna

La foodtruck se instalará en las inmediaciones del Centro de Raqueta Santa Uxía  a partir de las 15.00 horas

Fátima Pérez
22/07/2026 11:10
Imagen de archivo de una degustación de Lirio de Ribeira
Imagen de archivo de una degustación de Lirio de Ribeira
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La OPP83 Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia ofrecerá este viernes 24 de julio una degustación gratuita de Lirio de Ribeira al estilo fish & chips en la Festa da Dorna para acercar este productor a nuevos públicos y fomentar su consumo, especialmente entre los más jóvenes.

La foodtruck se instalará en las inmediaciones del Centro de Raqueta Santa Uxía, frente a la playa de Coroso, y  a partir de las 15.00 horas comenzará a repartir las raciones de Lirio elaboradas por el catering Chicolino. Los asistentes recibirán también regalos promocionales hasta agotar existencias.

La OPP83 agradece la colaboración de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna por hacer posible esta propuesta y contribuir a acercar los productos locales a la ciudadanía.

Fish & chips

Con este tipo de actividades, la OPP83 quiere dar a conocer la marca Lirio de Ribeira a través de nuevos formatos culinarios y de las múltiples posibilidades que ofrece este pescado en la cocina. La elección de una preparación tan popular como el fish & chips busca conectar especialmente con el público joven y familiar, presentando este pescado como un alimento versátil, apetecible y fácil de incorporar a diferentes elaboraciones.

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