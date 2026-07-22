BNG valora que se retire del puerto el barco Awadi, pero aseguran: “chegan tarde”

Puerto de Ribeira Cedida

El BNG valora positivamente que Portos de Galicia actúe por fin para retirar del puerto de Ribeira el barco Awadi, calcinado desde el pasado mes de septiembre, así como el camión que permanecía abandonado en el puerto desde el incendio registrado en mayo. Sin embargo, la formación nacionalista considera que estas actuaciones “chegan tarde” y gracias a las reiteradas denuncias del sector y del partido nacionalista.

El exalcalde y portavoz, Luís Pérez Barral, recuerda que el BNG ya había advertido hace tiempo del riesgo que suponía mantener ambas estructuras abandonadas en el puerto durante tanto tiempo. "É unha boa nova que por fin se actúe, pero estas actuacións tiñan que terse realizado hai meses”, afirmó. Sin embargo, Barral señaló que la retirada de estos elementos "non pode servir para dar por resoltos os problemas dos peiraos de Ribeira", ya que insiste en que continúan existiendo numerosas deficiencias que afectan a la seguridad, a la actividad pesquera y a la imagen del puerto.

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El portavoz nacionalista recuerda que en abril reclamó ante el Concello y el Parlamento un plan de inversiones y mantenimiento para los puertos del municipio, advirtiendo del deterioro de las instalaciones, la falta de limpieza, los problemas de iluminación, las deficiencias en rampas, escaleras y pavimentos, el mal estado de las infraestructura y la ausencia de medidas de seguridad. "Meses despois comprobamos que algunhas das demandas que formulabamos seguen sen resolver", aseguró Pérez Barral. Por ello, aclara que continuarán trasladando a las instituciones las demandas de los profesionales del mar y exigiendo un plan plurianual de inversiones que permita poner fin al abandono de los muelles del municipio.