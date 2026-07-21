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Ribeira

Ribeira trabaja en el primer curso sobre “Investigación Traslacional en Obesidad”

La formación, pensada para profesionales sanitarios, se pretende que se imparta en septiembre

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 19:50
María Sampedro y Ana Barreiro con el grupo de trabajo de la Seedo
María Sampedro y Ana Barreiro con el grupo de trabajo de la Seedo
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La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y la concejala Ana Barreiro, se reunieron el pasado lunes con representantes de la Sociedad Española de Obesidad (Seedo) para avanzar en la organización del primer curso de “Investigación Traslacional en Obesidad: del laboratorio a la práctica clínica” con el fin de impartirlo en el municipio a principios de septiembre.

Junto a los miembros del grupo de trabajo del curso, Ana B. Crujeiras, Luisa M. Seoane, Sulay Tovar y María Pardo, estuvieron ultimando la programación, que se desarrollará en dos jornadas en las que se contará con especialistas en la materia y que se desvelará en las próximas semanas.

La cita está dirigida principalmente a profesionales de la salud y pone el foco en como la obesidad se fue consolidando como una enfermedad crónica multifactorial con implicaciones metabólicas, cardiovasculares y sociales. Este encuentro surge para profundizar en la necesidad de trasladar de manera eficiente los avances de los últimos años a la práctica clínica diaria.

“Unha boa parte da poboación padece obesidade en diferentes graos e cremos que se debe dar apoio das administracións a tódalas iniciativas que permitan coñecer máis sobre esta enferidade e que todo o coñecemento extraído da investigación se leve á práctica, redundando positivamente na calidade de vida dos pacientes”, declaró Sampedro.

Así, este curso permitirá comprender los mecanismos biológicos emergentes de la obesidad, interpretar la investigación traslacional reciente y aplicar nuevas herramientas terapéuticas y diagnósticas en su práctica diaria. Se pretende, en consecuencia, reducir la brecha entre el laboratorio y la consulta, fomentando un manejo de la obesidad basado en la evidencia y en la innovación biomédica.

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