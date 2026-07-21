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Ribeira

Portos encarga retirar el camión incendiado del puerto de Ribeira

El vehículo resultó calcinado en un incendio el pasado 21 de mayo

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 12:14
El incendio afectó a la cabeza tractora y la parte delantera del remolqueEl incendio afectó a la cabeza tractora y la parte delantera del remolque
El incendio afectó a la cabeza tractora y la parte delantera del remolque
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Portos de Galicia encarga la retirada en las próximas horas del camión abandonado en la explanada del puerto de Ribeira, que resultó calcinado en un incendio el pasado 21 de mayo. 

El ente público gestionó de manera inmediata el traslado del vehículo con una empresa autorizada y el proceso se prevé que se haga esta tarde, una vez que el juzgado retirase el precinto que tenía decretado sobre él. 

Portos de Galicia cumple así con el compromiso acordado con el Concello de Ribeira y los usuarios del puerto en la reciente visita de la presidenta del ente público, Natalia Botana, a las instalaciones portuarias. 

De esta manera, se recupera el espacio de la explanada del puerto, eliminándose riesgos de seguridad y ambientales, y aportando mayor limpieza al espacio, que acogerá además en los próximos días las fiestas de la localidad. 

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