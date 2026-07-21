Hosteleros de Ribeira se forman para actuar ante casos de violencia sexual y LGTBIfobia

Los hostaleros con los diplomas de la formación Cedida

La Dirección General de Violencia de Género, con la colaboración del Concello de Ribeira, impartió a un total de veinte establecimientos hosteleros el curso “Formación sobre el protocolo de actuación ante la violencia sexual y LGTBIfóbica en locais de lecer nocturno”.

Una vez terminada la formación, la alcaldesa, María Sampedro, y el director general de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, hicieron entrega de los diplomas a los participantes en un acto en el que también estuvo presente la concejala de Igualdad, Ana Barreiro.

El curso surgió de la reuniones de coordinación interinstitucional sobre violencia de xénero que se celebran en el municipio dos al año, pues se identificó la necesidad de formar al personal de la hostelería para gestionar este tipo de situaciones, dado que pueden presenciar incidentes o ser el primer punto de contacto para las víctimas.

La formación se impartió en línea en diferentes franja horarias, para adaptarse a la disponibilidad de los locales, y tuvo una duración total de diez horas.

En cuanto a los contenidos, los participantes aprendieron con un enfoque práctico a detectar situaciones de violencia sexual y LGTBIfobia; a actuar de manera adecuada ante un incidente; a aplicar el protocolo e la realidad del propio establecimiento; y a implantar medidas de prevención y mejorar la seguridad.

A mayores, los establecimientos formalizarán su adhesión al protocolo “Agresión OFF”, comprometiéndose a respetar las medidas y procedimientos establecidos.