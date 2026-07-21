El Concello de Ribeira felicita al vecino Jose Fernández Gude por sus 102 años

El vecino de Aguiño junto a su familia y los representante de la administración local Cedida

El pasado viernes 17 de julio, el vecino de Ribeira, José Fernández Gude, cumplió 102 años, un acontecimiento que celebró acompañado de su familia, pero al que tampoco faltaron la alcaldesa, María Sampedro, y el concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño, quienes quisieron felicitarlo en persona y hacerle entrega de un barco de cerámica como regalo.

"Aquí vivimos moi ben e proba disto son os numerosos veciños centenarios que temos. Sempre é unha ledicia ver esa vitalidade da que gozan chegada a certa idade e todo canto hai que aprender deles, pois son parte vida da nosa historia recente e atesouran moita sabedoría. Ogallá saber o segredo da súa lonxevidade para chegar tan lonxe e tan ben física e mentalmente como José", apunta la mandataria local.

Este vecino de Aguiño navegó durante 52 años, comenzando su trayectoria como marinero desde muy joven junto a su padre, en una dorna llamada "Carmucha". Después llegó a armador y patrón de tres barcos de pesca: el "Flor del Puerto", el "Barbanza" y el "Badeixo".