Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira abre el plazo de preinscripción para la Escuela Municipal de Ballet

El trámite estará activo hasta el 28 de julio

Redacción .
Redacción .
20/07/2026 20:16
Imagen del interior de la escuela de danza municipal
Imagen del interior de la escuela de danza municipal
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ribeira abre hasta el próximo martes 28 de julio el periodo de preinscripción en la Escuela Municipal de Ballet para el curso 2026/2027.

La solicitud deberá descargarse de la web municipal www.ribeira.gal y enviarla cubierta al correo electrónico danza@ribeira.gal. También, se podrá entregar presencialmente en el Conservatorio Profesional de Música ‘Enrique Paisal’, de lunes a viernes, en horario de diez de la mañana a una del mediodía.

La formación de danza clásica está orientada tanto para jóvenes a partir de siete años como para personas en edad adulta.

“Despois do verán toca volver ás aulas e non só no plano académico, tamén coas distintas actividades fóra de horario lectivo para os pequenos e, en tempo de lecer, para os adultos. Agora é o momento de ir organizando o vindeiro curso”, en palabras de la concejala de Educación del Concello de Ribeira, Nucha Brión.

En cuanto a la matrícula, se formalizará en la segunda quincena del mes de septiembre de este año. Para más información, los interesados pueden contactar a través del número 981 377 295.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620