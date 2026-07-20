La playa de A Ladeira será el segundo punto de encuentro de la III Xuntanza de Esculturas de Area

Presentación de la tercera edición de la actividad Cedida

El litoral ribeirense volverá a ser escenario para la creatividad de los jóvenes con el segundo encuentro de la tercera edición de la Xuntanza de Esculturas de Area, que tendrá lugar el domingo 26 de julio en la playa de A Ladeira, en Corrubedo, de diez de la mañana a ocho y media de la tarde.

Podrán participar todos los niños y niñas con edades comprendidas entre los tres y los doce años, junto a sus familias, y las esculturas tan solo podrán ser realizadas con material y utensilios propios de la playa, como cubos, palas o rastrillos, siendo además el agua el único medio para aglomerar la arena.

El equipo de Ágape ejercerá nuevamente de jurado de las esculturas, repatiendo premios elaborados por SonAgasallo.

Las inscripciones se harán en la Oficina de Turismo, con teléfono de contacto 981 873 007.

El concejal de Mar y Promoción del Litoral, Fernando Abraldes, destaca que esta actividad genera “un espazo de encontro interxeracional onde desfrutan tódolos membros da familia. Xa estivemos en Aguiño nas pasadas datas e agora desprazámonos ata Corrubedo para seguir desfrutando deste evento con gran éxito de participación cada verán. Os nosos areais convértense novamente en zonas para a expresión artística”.