La Festa da Dorna se cuela en la retransmisión de la Final del Mundial España -Argentina 

Así se vive la final del mundial España- Argentina en Vilagarcía AITANA VIDAL

La Festa da Dorna LXXVIII Sinjladura, que se está celebrando en Ribeira desde el pasado 17 de julio, saltó ayer a la pantalla de todos los españoles cuando la exfutbolistas y comentarista deportiva de RTVE, Vero Boquete, hizo mención a las villas que, coincidiendo con la Final de Mundial de Fútbol, estaban de celebración.

Boquete es natural de Santiago de Compostela por lo que no sorprende que conozca bien una de las citas más importantes del calendario ribeirense como es la Dorna, pero sí sorprendió ayer a muchos cuando en plena retransmisión, antes de arrancar la prórroga, hizo mención a esta Sinjladura. "Sería un momento fantástico para ganar el Mundial porque hay muchos pueblos en fiesta, uno de ellos el de Ribeira, con la Dorna, desde allí nos siguen y vamos a ver si le podemos dar una alegría a todos ellos", apuntó la comentarista.