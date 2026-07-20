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Ribeira

El grupo del obradoiro de empleo Tahume XI de Ribeira encara la parte práctica de su formación

El programa comenzó el pasado junio, momento en el que un total de 20 personas empezaron a formarse durante nueves meses

Redacción .
Redacción .
20/07/2026 20:03
Participantes en una de las últimas clases
Participantes en una de las últimas clases
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El alumnado del obradoiro de empleo Tahume XI, que comparte e impulsan en colaboración los concellos de Ribeira y O Porto do Son, afronta las últimas clases teóricas para aplicar todo lo aprendido a la parte práctica de su formación.

En estos días concluyeron las clases en prevención de riesgos laborales, tanto en un parte común como en la concreta de cada especialidad. También, terminaron los módulos de igualdad y los primeros de las especialidades de carpintería y forestal, en los que el grupo mostró implicación y evolución.

Además, ya recibieron los equipos de protección individual (EPI) con el fin de dar el paso a la obra, abriendo así una nueva etapa en la que seguir creciendo a nivel personal y profesional.

La concejala de Promoción Económica, Carmen Pérez, se refiere a este programa como “unha ferramenta para aprender e levar á práctica tódolos coñecementos adquiridos, mellorando así as perspectivas de empregabilidade ao formar en especialidades con demanda de traballadores.

El programa comenzó el pasado mes de junio, momento en el que un total de 20 personas empezaron a formarse durante nueves meses.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas de los dos municipios colaboradores y los participantes reciben formación en el ámbito de forestal y de producción de carpintería y mueble, además de en competencias digitales, igualdad, medio ambiente, orientación laboral o autoempleo, entre otras prácticas.

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