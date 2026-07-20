Las carrilanas más extravagantes bajaron ayer “coma fojetes” en una nueva edición del Jran Prix dorneiro

Cientos de aficionados salieron a las calles para disfrutar de unas carrilanas veloces, Cedida

Las carrilanas bajaron ayer en Ribeira sin freno y con la originalidad por delante. La Festa da Dorna LXXVIII Sinjladura dio el pistoletazo de salida este fin de semana con el Enjalanamento das Fanequeiras el viernes, un sábado de Xojos Populares da Terra y el multitudinario Jran Prix de Carrilanas que reunió ayer a cientos de aficionados para disfrutar de una jornada en la que el humor fue, de nuevo, lo mejor valorado por el público.

Antes de descender a toda velocidad, las piezas de los mejores ingenieros dorneiros se expusieron en Rosalía de Castro. Ya después, a las 18:00 horas se dio el pistoletazo de salida desde el “Alto da Mámoa” a las decenas de carrilanas que este año dejaron humo y muchas risas en su trayecto en picado hasta la plaza del Concello de Ribeira.

Hubo de todo: Virxe do Carme, circo, Mr. Bean, una ambulancia, algunos con más diseños más aerodinámicos, y otros con menos, pero todos con una actitud que, sin duda, hace única esta jornada en todas sus ediciones. También hubo momentos de parón y atascos que pronto se disipaban para recuperar el ritmo y sobre todo la velocidad en la carretera del Jran Prix.

Desde la organización pidieron también el apoyo del público para recoger las vallas del evento y así poder disfrutar todos de la Final del Mundial España -Argentina que se disputó ayer. Por esto mismo, el horario del Jran Prix se adelantó media hora para que la fiesta no condicionase a los más futboleros.

Hoy la Dorna sigue siendo la protagonista de Ribeira con una jornada dedicada a todos los socios y socias. Así, por la tarde se celebrarán los XXXIV Xojos de Mar Dorneiros, el Jran Premio Ícaro de Voo sen Motor, el Video Mápin Dorneiro y el Extremodorna a última hora.

Este viernes los dorneiros vivirán su día grande, este año dedicado a Mariola Sampedro, con el Jran Premio Cutre Shark de Embarcasións Feitas á Machada e propulsadas a pan de millo, una de las actividades marcada a fuego en el calendario, también destacan las Badaladas o la romería dorneira.