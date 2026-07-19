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Ribeira 

La primera rectora de la USC, Rosa Crujeiras, será la pregonera de las Festas do Verán 

La de Artes dará el pistoletazo de salida a las fiestas el miércoles 29 de julio, a las 21:30 horas, en la plaza del Concello

Fátima Pérez
19/07/2026 11:31
La alcaldesa de Ribeira y Rosa Crujeiras, vecina de Artes
La alcaldesa de Ribeira y Rosa Crujeiras, vecina de Artes
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Ribeira ya tiene pregonera para sus Festas do Verán. Rosa Crujeiras, vecina de Artes y primera rectora de la Universidad de Santiago de Compostela, será la encargada de leer este año un pregón que dará el pistoletazo de salida a cinco días de celebración en la villa. Será el miércoles 29 de julio, a las 21:30 horas, en la plaza del Concello.

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La alcaldesa, María Sampedro, destaca que Crujeiras se convirtió en la primera mujer en alcanzar el cargo de rectora en los 531 años de historia de la institución educativa. "É un verdadeiro orgullo para o noso municipio, que non só entendemos coma un mérito individual senón coma o éxito colectivo dunha ribeirense que con esforzo, traballo e dedicación, desde os seus inicios no colexio da súa parroquia, chegou a ser a primeira muller en liderar a institución educativa máis importante da nosa comunidade", apunta la regidora. 

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