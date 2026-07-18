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Ribeira

Suma Ribeira pone fin a su trayectoria política y dona 5.500 euros a mejorar la accesibilidad en playas 

La formación destina sus fondos a la adquisición de sillas anfibias, para facilitar el baño a las personas con problemas de movilidad

Fátima Pérez
18/07/2026 12:12
Suma Ribeira
Suma Ribeira
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La formación Suma Ribeira disuelve su partido y dona los 5.500 euros de los que disponían a la adquisición de sillas anfibias, para facilitar el baño a las personas con problemas de movilidad.

Esta agrupación política, que se presentó a las elecciones municipales de 2019, disponía de esos 5.500 euros que, según la normativa que regula los partidos políticos, son legalmente de libre disposición. Antes de tomar la decisión la organización estudió distintas posibilidades sobre el destino de estos fondos. Una de las propuestas era destinar todo al Concello, para así devolver a los vecinos y vecinas parte del dinero recibido gracias a los votos obtenidos en esas elecciones de 2019.

Finalmente, decidieron centrarse en el ámbito de la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, una cuestión sobre la que además el partido presentó propuestas. “Consideramos oportuno informar de que nuestra decisión de donar estos fondos fue comunicada al Concello en diciembre del año pasado, con la intención de que este verano ya pudiera disfrutarse de esta ayuda para el baño en las playas”, apuntan desde Suma Ribeira.

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