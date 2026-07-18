Movilizan una decena de equipos de emergencias en Ribeira por un buzo que dieron por desaparecido

Imagen del operativo de búsqueda Cedida

Una confusión movilizó ayer en Ribeira a cerca de una decena de agrupaciones para buscar a un buzo que, presuntamente, había desaparecido mientras buceaba en la praia do Touro. Al parecer eran tres personas las que se encontraban en el agua en las proximidades de ese arenal cuando uno de ellos cambió de zona sin avisar y sin llevar consigo una boya que lo identificara desde la superficie. Cuando uno de ellos se vio sin su compañero rápidamente dio aviso a los equipos de emergencias que no tardaron en desplazarse hasta el lugar.

Concretamente se movilizaron agentes de la Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja, Gardacostas de Galicia, Salvamento Marítimo, a Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, Guardia Civil marítima y el GAEM de Ribeira.

El objetivo era iniciar un operativo tanto por tierra como por mar, pero apenas media hora después de dar aviso, sobre las 13:30 horas, el buceador apareció sano y salvo a pocos metros del lugar y todo quedó en un susto.

Esa misma tarde, la agrupación de voluntarios y el servicio municipal de protección civil de Ribeira recibió también una falsa alarma por un supuesto incendio forestal en la parroquia de Palmeira.