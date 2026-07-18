El Premio de Gravado Atlante reparte en Ribeira 19.500 euros entre los galardonados

Algunos de los galardonados en el XVII Premio Internacional de Gravado Atlante Cedida

El XVII Premio Internacional de Gravado Atlante, organizado por el Mugart de Ribeira, reparte un total de 19.500 euros en premios entre las 139

personas participantes, las 203 obras y los 13 países, entre ellos Turquía, Tailandia, Italia, Perú o Chile, que este año formaron parte de un certamen de obras inéditas y realizadas con técnicas tradicionales o digitales.

El jurado, que estuvo conformado por Alfonso Costa Beiro, Soledad Penalta, Carmen Hermo Sánchez, Isabel Pintado Palacio, Juan Monterroso Montero, José Manuel López Vázquez y José Daniel Buján Núñez, acordaron por unanimidad conceder el Premio Atlante: D. Ramiro Carregal Rey, dotado con 5.000 euros, al italiano Fabio Riaudo. En la categoría Pilar Seoane Sánchez, con una cuantía de 2.500 euros, la vencedora fue la polaca Anna Trojanoska, mientras que en el premio del Concello de Ribeira, también de 2.500 euros, la ganadora fue la española Marina Luchetti. El Concello concedió además un segundo premio por el mismo valor económico, este al italiano Vittorio Venturoli.

El galardón patrocinado por Congalsa fue, de nuevo, para una española, María García Pastor, y el Premio Galicia Pedras de Santiago para el pontevedrés Manuel Lareo. Ambos fueron recompensados con 2.500 euros.

Finalmente, en la última categoría y la destinada a menores de 25 años, el Premio Atlante Manuel Ayaso -de 2.000 euros- fue para la artista tailandesa Kawintra Sitthichai.

La organización seleccionó además 35 grabados que se expondrán en la sala 0 del Mugart junto con las obras de los premiados y los finalistas.