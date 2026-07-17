Ribeira pondrá una pantalla en la Praza do Concello para ver la final del Mundial

Cartel municipal del partido de la final del Mundial Cedida

Ribeira volverá a contar con una pantalla grande para seguir a España en el Mundial: la selección jugará la final contra Argentina este domingo, 19 de julio, a partir de las 21 horas.

El visionado del partido se llevará de nuevo a la Praza do Concello, colaborando en esta ocasión con la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, al ser también la pantalla para las “carrilanas”.