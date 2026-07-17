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Ribeira

Ribeira pondrá una pantalla en la Praza do Concello para ver la final del Mundial

El partido entre las selecciones de España y Argentina se retransmitirá a partir de las 21 horas

Redacción
17/07/2026 17:17
Cartel da pantalla do partido de finais do Mundial 2026
Cartel municipal del partido de la final del Mundial
Cedida
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Ribeira volverá a contar con una pantalla grande para seguir a España en el Mundial: la selección jugará la final contra Argentina este domingo, 19 de julio, a partir de las 21 horas. 

El visionado del partido se llevará de nuevo a la Praza do Concello, colaborando en esta ocasión con la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, al ser también la pantalla para las “carrilanas”.

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