Ribeira aplaza hasta nuevo aviso el taller para cuidadores familiares y profesionales sanitarios

Cartel de la formación Cedida

El Concello de Ribeira anuncia el aplazamiento hasta nuevo aviso del taller de cuidados titulado “Incontinencia, hixiene e protección” destinando a cuidadores familiares y profesionales del ámbito sanitario, que iba a tener lugar en el Centro Cultural Lustres Rivas el viernes 24 de julio.

Desde la administración local declaran que el cambio de fecha se debe a motivos ajenos a la misma y que, en cuanto sepan una nueva, será anunciada.