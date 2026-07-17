Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira aplaza hasta nuevo aviso el taller para cuidadores familiares y profesionales sanitarios

El cambio de fecha se debe a causas ajenas a la administración local

Sandra Rey
17/07/2026 16:56
Cartel de la formación
Cartel de la formación
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ribeira anuncia el aplazamiento hasta nuevo aviso del taller de cuidados titulado “Incontinencia, hixiene e protección” destinando a cuidadores familiares y profesionales del ámbito sanitario, que iba a tener lugar en el Centro Cultural Lustres Rivas el viernes 24 de julio. 

Desde la administración local declaran que el cambio de fecha se debe a motivos ajenos a la misma y que, en cuanto sepan una nueva, será anunciada. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620