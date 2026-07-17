O Museo do Gravado de Ribeira acoge un encuentro internacional

visita de la delegación alemana con la representación ribeirense Cedida

La delegación alemana Kunstsammlungen & Museen Ausgburg visitó este viernes el Museo do Gravado de Artes de Ribeira, donde estuvo acompañada del teniente de alcalde, Vicente Mariño, la concejala de Cultura, Ana Barreiro, y el vicepresidente de la Fundación de la institución museística, Francisco Javier Expósito. El doctor Christof Trepesch, director de las colecciones de Arte de Ausburgo, junto a Sara Kein, curadora, y Marie Gaté-Stallforth, traductora, tuvieron un encuentro de trabajo con la representación ribeirense.

también se presentó el resultado del obradoiro de gravado realizado por siete mujeres usuarias de Ambar entre los días 7 e 17 de xullo. Hicieron cada una su pieza individual siguiendo al técnica del linogravado y conformando una obra conjunto a exhibir en el Mugart el próximo año.