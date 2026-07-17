Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

O Museo do Gravado de Ribeira acoge un encuentro internacional

La delegación alemana Kunstsammlungen & Museen Ausgburg visitó las instalaciones

Redacción
17/07/2026 17:01
Visita-delegación-alemá.-Mugart.-Xullo-2026-_1_
visita de la delegación alemana con la representación ribeirense
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La delegación alemana Kunstsammlungen & Museen Ausgburg visitó este viernes el Museo do Gravado de Artes de Ribeira, donde estuvo acompañada del teniente de alcalde, Vicente Mariño, la concejala de Cultura, Ana Barreiro, y el vicepresidente de la Fundación de la institución museística, Francisco Javier Expósito. El doctor Christof Trepesch, director de las colecciones de Arte de Ausburgo, junto a Sara Kein, curadora, y Marie Gaté-Stallforth, traductora, tuvieron un encuentro de trabajo con la representación ribeirense.

también se presentó el resultado del obradoiro de gravado realizado por siete mujeres usuarias de Ambar entre los días 7 e 17 de xullo. Hicieron cada una su pieza individual siguiendo al técnica del linogravado y conformando una obra conjunto a exhibir en el Mugart el próximo año.

Remate-obradoiro-Ambar.-Mugart.-Xullo-2026
Participantes en el obradoiro
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620