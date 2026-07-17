El BNG de Ribeira propone renovar la Rúa Barreira para mejorar la seguridad de la zona

Imagen de la vía en cuestión Cedida

El BNG de Ribeira llevará al próximo Pleno una moción para impulsar la renovación de la Rúa Barreira, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad del tráfico rodado como de la movilidad peatonal.

La iniciativa de los nacionalistas contempla la renovación del pavimento, la implantación de medidas de calmado del tráfico, la mejora de las aceras, la implantación de árboles, la renovación de la señalización horizontal y la creación de nuevos pasos de peatones, especialmente en el entorno de la intersección con las vías Lepanto y Rodríguez Bautista.

La concejala del BNG, Veva Betanzos, explicó que “esta proposta nace de escoitar á veciñanza, que leva tempo trasladándonos a súa preocupación polo estado da rúa e polos problemas de seguridade que presenta”.

Asimismo, según indicó Betanzos, “o deterioro do firme é evidente e estase afundindo, as beirarrúas sofren danos continuos polo paso de vehículos de grandes dimensións e existen puntos nos que é necesario reforzar a protección das persoas que camiñan”.

Por su parte, el portavoz, Luis Pérez Barral, recordó que la renovación de la Rúa Barreira era una de las actuaciones previstas en su mandato, interrumpido por la moción de censura.