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Ribeira

El GAEM de Ribeira incorpora un quad para el desarrollo de sus tareas

La adquisición está subvencionada por el Fondo de Compensación Ambiental en más de 6.000 euros

Redacción
16/07/2026 12:28
La alcaldesa, María Sampedro, y miembros del equipo de emergencias municipal con el nuevo vehículo
La alcaldesa, María Sampedro, y miembros del equipo de emergencias municipal con el nuevo vehículo
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El Concello de Ribeira adquiere un quad para el Grupo de Atención e Emerxencias Municipal (GAEM) gracias a la colaboración de la Xunta de Galicia después de que la administración local resultase beneficiaria del Fondo de Compensación Ambiental por 6.519,52 euros de los 8.26,70 euros que cuesta el vehículo.

La alcaldesa y titular del área de Seguridad Ciudadana, María Sampedro, estuvo en la recepción de este vehículo junto a varios integrantes del GAEM. "Fortalécense así os medios materiais cos que conta este grupo de emerxencias no desenvolvemento das súas tarefas habituais, especialmente en terreos nos que custa máis desprazarse cun turismo ou furgoneta", apuntó la primera edila.

"Deste xeito, o quad será de especial utilidade en dispositivos de emerxencia como andainas ou carreiras, asistencia en praias, apoio en operativos de busca de persoas desaparecidas, avituallamentos en incendios ou axuda para a retirada de animais varados nos areais. Con relación a isto último, aforránranse cartos pola retirada dos cetáceos que aparecen mortos no litoral", declaró Sampedro. 

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