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Ribeira 

Ribeira alberga este año el campamento Anedia, una iniciativa para jóvenes con diabetes tipo 1

Fátima Pérez
15/07/2026 22:45
Campamento de verano Anedia
Campamento de verano Anedia
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Ribeira acoge este año, y por primera vez, el quinto campamento de verano de la asociación de niñas, niños y jóvenes con diabetes (Anedia). El Concello colabora este año para realizar esta actividad, que reúnen a una treintena de jóvenes de entre 12 y 17 años que padecen diabetes tipo 1, así como a monitores y voluntarios que colaboran.

 El concejal de Sanidad, Vicente Mariño, se desplazó este martes hasta la playa de Coroso, para destacar la importancia de apoyar desde las administraciones públicas el desarrollo de estas iniciativas, “que non só ofrecen actividades de lecer, senón que tamén posibilitan que a rapazada con diabetes tipo 1 aprenda a como regular o consumo de alimentos en función do esforzo físico que realicen”, declaró el edil de Ribeira. 

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