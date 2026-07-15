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Ribeira 

El PSOE denuncia falta de mantenimiento en el lavadero de A Penisqueira recién restaurado

Fátima Pérez
15/07/2026 23:55
Francisco Suárez-Puerta Colomer es el portavoz del grupo municipal del PSOE de Ribeira
Francisco Suárez-Puerta Colomer es el portavoz del grupo municipal del PSOE de Ribeira
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El PSOE de Ribeira llevará a Pleno la situación del lavadero de A Penisqueira, en Aguiño, tras denunciar el “deterioro” que presenta el espacio solo tres meses después de su inauguración. La actuación supuso una inversión de 48.198 euros y fue presentada por el gobierno local como una intervención para recuperar un espacio de especial valor histórico, social y paisajístico para la parroquia.

Por ello, el portavoz socialista, Fran Suárez-Puerta, considera “incomprensible” que una obra tan reciente presente ya falta de mantenimiento. “Non estamos falando dun espazo abandonado desde hai anos, senón dunha actuación inaugurada hai apenas tres meses e financiada con diñeiro público”, advirtió y aclara que la ausencia de una limpieza regular puede favorecer el deterioro de los elementos rehabilitados, incrementar el riesgo de resbalones y provocar problemas de salubridad en una zona frecuentada por vecinos y visitantes.

El evento celebrado en el renovado lavadero de Penisqueira contó con la actuación musical de las cantareiras As Sete Linguas, de la asociación Francisco Lorenzo Mariño

Vecinas de Aguiño protagonizan con música y un debate el acto de inauguración de la restauración del lavadero de Penisqueira

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Por este, el grupo municipal reclamará a la administración una actuación inmediata para limpiar y acondicionar el lavadero y corregir las deficiencias existentes. La formación solicitará también la creación de un plan de conservación posterior para todas las actuaciones de recuperación de patrimonio. 

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