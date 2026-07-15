El PSOE denuncia falta de mantenimiento en el lavadero de A Penisqueira recién restaurado

Francisco Suárez-Puerta Colomer es el portavoz del grupo municipal del PSOE de Ribeira Gonzalo Salgado

El PSOE de Ribeira llevará a Pleno la situación del lavadero de A Penisqueira, en Aguiño, tras denunciar el “deterioro” que presenta el espacio solo tres meses después de su inauguración. La actuación supuso una inversión de 48.198 euros y fue presentada por el gobierno local como una intervención para recuperar un espacio de especial valor histórico, social y paisajístico para la parroquia.

Por ello, el portavoz socialista, Fran Suárez-Puerta, considera “incomprensible” que una obra tan reciente presente ya falta de mantenimiento. “Non estamos falando dun espazo abandonado desde hai anos, senón dunha actuación inaugurada hai apenas tres meses e financiada con diñeiro público”, advirtió y aclara que la ausencia de una limpieza regular puede favorecer el deterioro de los elementos rehabilitados, incrementar el riesgo de resbalones y provocar problemas de salubridad en una zona frecuentada por vecinos y visitantes.

Vecinas de Aguiño protagonizan con música y un debate el acto de inauguración de la restauración del lavadero de Penisqueira Más información

Por este, el grupo municipal reclamará a la administración una actuación inmediata para limpiar y acondicionar el lavadero y corregir las deficiencias existentes. La formación solicitará también la creación de un plan de conservación posterior para todas las actuaciones de recuperación de patrimonio.