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Ribeira

Ribeira ejecuta una campaña de eliminación de roedores y cucarachas

La acción, efectuada por Ambitega Plagas S.L. y cuyo valor es de 3.308,80 euros, se extiende a todo el término municipal

Redacción
14/07/2026 15:28
Operarios trabajando en la red de saneamiento
Operarios trabajando en la red de saneamiento
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Con el buen tiempo, especies como los roedores y las cucarachas sueles pasar del sistema de saneamiento público a la superficie, motivo por el que el Concello de Ribeira ejecuta una campaña especial durante esta semana que se suma a los controles habituales que se realizan.

La empresa Ambitega Plagas S.L. se encuentra estos días por las calles del núcleo urbano y de las parroquias para aplicar tratamientos de desratización e insecticida en la red de sumideros, con productos específicos para que estas especies no afecten al resto de la fauna ni a los seres humanos.

También, están procediendo con otras medidas correctoras en superficie como, por ejemplo, el sellado de agujeros donde habitan los roedores o las cucarachas.

El concejal de Sanidad, Vicente Mariño, explica que “intensificamos o control frente a roedores e cucarchas dado que esta problemática se incrementa no período estival. Son tratamentos específicos que atinxen só a estes animais e non ao resto de fauna nin ás persoas. Poñemos así solución a esta situación no conxunto de Ribeira e seguiremos cos controis rutineiros que facemos durante todo o ano”, declara.

Estos trabajos suponen una inversión que asciende a los 3.308,80 euros (IVA incluido), y se están ejecutando en numerosas calles y espacios públicos.

En estas primeras jornadas ya se actuaron en varios lugares del centro de la ciudad, así como en las parroquias de Corrubedo, Olveira, Oleiros y Palmeira, para ir extendiendo esta medida al resto del término municipal.

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