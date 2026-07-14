El CIM de Ribeira organiza un taller dirigido a profesionales de la salud y cuidadores familiares

Cartel de la formación Cedida

El Centro de Información á Muller (CIM) de Ribeira, en colaboración con el Club de Cuidadores Vidal al Cuidado, acercan a la ciudadanía del municipio un taller titulado ‘Incontinencia, hixiene e protección’, destinado a cuidadores familiares y profesionales del ámbito sanitario.

La formación se desarrollará el viernes 24 de julio, en horario de diez a once y media de la mañana, en el Centro Cultural Lustres Rivas. No es necesaria inscripción previa para poder asistir.

La concejala de Igualdad, Ana Barreiro, indica que “organizamos esta acción formativa para axudar aos pacientes e darlles ferramentas sobre como actuar fronte a determinadas situacións. Achegamos este taller dende a área de Igualdade posto que o papel de coidador é normalmente asumido polas mulleres, se ben esta realidade vai mudando”, concluye la edila.