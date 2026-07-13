La orquesta New York sustituye la actuación de Nueva Línea en las fiestas del verano de Ribeira

Fernando Abraldes, María Sampedro y José Alonso en la presentación del cartel de las fiestas | Chechu Río Chechu Río

El Concello de Ribeira presentó a finales del mes de junio la programación para las fiestas del verano en la localidad, entre la que se encontraba la actuación de la agrupación canaria Nueva Línea para el domingo 2 de agosto, a las doce y media de la noche, en el Malecón. Sin embargo, la formación anunció recientemente la salida de sus cuatro vocalistas, motivo por el que la administración local se puso a trabajar en la búsqueda de una nueva agrupación. La elegida finalmente es la orquesta New York, que hará vibrar la ciudad en la misma fecha, hora y localización.

Fue el pasado 7 de julio cuando la agrupación canaria emitió un comunicado público a través de sus redes sociales, anunciando “unha nova etapa musical que implica un cambio na súa formación vocal debido a diferencias na forma de entender e xestionar a imaxe do grupo”.

En ese mismo día, la Concejalía de Fiestas procedió a contactar con los representantes de la orquesta, quienes confirmaron los cambios en el elenco musical. “Dado que a agrupación xa non será a mesma ao mudar as cantantes da orquestra, o Concello de Ribeira entende que cambia a identidade musical da mesma e isto implica unha alteración substancial das condicións e características iniciais. Por iso, puxémonos a traballar para atopar unha alternativa para a noite do 2 de agosto e cremos que New York é unha moi boa opción que fará desfrutar da música a todo o mundo”, explica el edil de esta área, Fernando Abraldes.

El concejal también aclara que en el libro de fiestas aparecerá igualmente la actuación de Nueva Línea, pues los ejemplares fueron impresos antes de este cambio repentino.