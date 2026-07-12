La XII Carreira pola Diversidade de Ambar recauda cerca de 9.500 euros a favor de las viviendas inclusivas

Los participantes de la carrera absoluta Cedida

La Asociación Ambar celebró este domingo la XII Carreira pola Diversidade, que este año logró recaudar cerca de 9.500 euros gracias a todas las personas colaboradoras y participantes en la prueba. La entidad destinará íntegramente el importe conseguido a su proyecto ‘Ecosistema de vivendas inclusivas e servizo de apoio á comunidade’, con el que se pretende convertir uno de los edificios de las antiguas viviendas de los maestros en el lugar de Praia Xardín, en Boiro, en seis viviendas inclusivas.

En cuanto a la prueba deportiva, este año reunió un total de 415 participantes: 172 en la carrera absoluta, que contemplaba categorías como la de silla de atlestismo, “handbike” y zapatilla inclusiva; y 243 en la prueba lúdica, una andaina diseñada para aquellos que deseaban disfrutar del recorrido sin la presión del cronómetro y con numerosas sorpresas.

Los participantes de la prueba lúdica Cedida

Al concluir esta última, se procedió a la entrega de las medallas y regalos para todas las personas participantes menores de 16 años, quienes se llevaron una cometa que, gracias al viento de la jornada, pudieron volar en la explanada de Coroso.

Posteriormente, la presidenta de Ambar, Milagros Rey, quiso trasladar su agradecimiento “a todas as persoas que cada ano volven confiar nesta iniciativa e tamén a aquelas que se incorporan por primeira vez. A Carreira pola Diversidade é moito máis ca un evento deportivo: e unha demostración do compromiso da sociedade coa inclusión”, declaró Rey.

También, la presidenta quiso agradecer a los colaboradores, voluntarios y entidades patrocinadoras que, año tras año, hacen posible esta prueba deportiva solidaria, siendo una fecha marcada en el calendario de Ribeira y que se convierte en un punto de encuentro para cientos de personas que comparten valores de inclusión y convivencia.

Por su parte, el concejal de Deportes, Álex Vidal, felicitó a la entidad por la iniciativa y la animó a continuar impulsando actividades de este estilo.