El folclore hace vibrar Ribeira en la III Noite Tradi a pesar de la lluvia y la amenaza de tormenta

Asistentes bailando en la Praza Porta do Sol Cedida

La III Noite Tradi sacó el pasado sábado a bailar a los presentes en la Praza Porta do Sol de Ribeira al son de la música tradicional, a pesar de la lluvia y la tormenta que amenazó la jornada.

El acto comenzó con la presentación por parte de la profesora de canto y baile tradicional, Manola Valiño, quien acompañada de la concejala de Cultura del Concello, Ana Barreiro, agradeció a la Asociación Cultural Bailadela la organización del evento, así como su implicación por mantener las tradiciones abriendo el folclore gallego a otros ritmos y melodías como, por ejemplo, el folk castellano.

La actividad, que se enmarca en la programación estival A Fiestra da Cultura del Concello, contó con la actuación de la propia asociación Bailadela, además de As Setelinguas (de la asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño), el dúo tradicional gallego Unto Vello y el trío castellano-leonés Delameseta.

La actuación de estos últimos estuvo un poco aminorada por el mal tiempo, pero pese a ello, la agrupación no decepcionó en cuanto a implicación, logrando que buena parte del público bailase durante toda la jornada.

En cuanto a la programación estival A Fiestra da Cultura, continuará a partir del 25 de julio con varios espectáculos para público familiar, además de la exposición “Mulleres” de de Jontxu Argibay, en el Centro Cultural Lustres Rivas del 30 de julio al 29 de agosto.