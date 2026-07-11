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Ribeira

Ribeira mejorará la envolvente de los vestuarios del campo de fútbol de Aguiño con 56.000 euros

A. Louro
11/07/2026 21:14
Las instalaciones deportivas, en una imagen de archivo
Las instalaciones deportivas, en una imagen de archivo
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El Concello de Ribeira ha recibido una subvención del Fondo de Compensación Ambiental para la mejora de la envolvente de los vestuarios del campo de fútbol de Aguiño, con la que financiará algo más de la mitad de los 56.508 euros que costará el proyecto.

Así pues, la Xunta de Galicia, a través de este fondo, aportará un total de 32.000 euros, con los que facilitará al Concello poder actuar en estas instalaciones deportivas de la parroquia, que cuentan con una intensa actividad deportiva durante toda la temporada.

En este sentido, el edil de Deportes, Álex Vidal, subrayó que “continuamos na senda de acondicionar as instalacións deportivas para incrementar as prestacións para as persoas usuarias, tanto deportistas como público que accede ás mesmas”. Una línea de actuación que, en esta ocasión, pondrá el foco “na mellora da envolvente dos vestiarios do campo de fútbol de Aguiño; un recinto con moita actividade deportiva no que queremos facilitar o día a día dos futbolistas que alí adestran e xogan partidos”, con lo que se reducirá la pérdida de calor en invierno y el exceso de calor en verano, diminuyendo así el gasto en energía, suponiendo un ahorro en las facturas y en la huella ambiental.

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