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Ribeira

El PPdeG destaca en Ribeira los más de 300.000 euros de la Xunta para el servicio de comedor escolar adaptado

La formación visitó las instalaciones de la Asociación Amicos, beneficiaria de estas ayudas 

Redacción
11/07/2026 22:12
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Visita de los diputados parlamentarios a Ribeira
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El PPdG visitó este sábado las instalaciones de la Asociación Amicos en Ribeira, donde destacaron el compromiso firme de la Xunta tras renovar el apoyo al servicio de comedor escolar adaptado con más de 300.000 euros.

El Consello del gobierno autonómico dio luz verde a la renovación de los convenios con 15 entidades especializadas en la inclusión y la atención a la diversidad y las cuales prestan servicio de comedor escolar, entre las que se encuentra la Asociación Amicos.

En esta línea, los diputados del grupo parlamentario popular, Magdalena Pérez y Ángel Rodríguez, destacaron que un total de 585 alumnos gallegos con discapacidad contará con este servicio el próximo curso.

Para Magdalena Pérez, estas ayudas suponen “un investimento directo na igualdade de oportunidades”, ya que este servicio permite que el alumnado aprenda habilidades clave para su autonomía personal e inclusión social.

También, recordó que este apoyo demuestra el cumplimientro estricto de la “Estratexia de inclusión educativa”, una hoja de ruta, apuntó, que garantiza “unha atención específica e preferente a quen máis o precisa”, facilitando así, al mismo tiempo, la conciliación de sus familias.

Por su parte, Ángel Rodríguez puso en valor el apoyo del ejecutivo autonómico para mantener el sistema público de comedores, que da servicio a 85.000 alumnos de toda la comunidad.

Asimismo, durante el encuentro los populares pudieron comprobar de primera mano la labor pedagógica y de cuidado que realizan en Amicos, en el que se atienden a 21 alumnos de Educación Especial, en las modalidades combinada, según sus necesidades. Esto significa: dividiendo su tiempo entre centros ordinarios y específicos.

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