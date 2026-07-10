Un pequeño incendio urbano se salda con daños materiales en una vivienda del Paseo do Malecón

Imagen de archivo del parque comarcal de Bomberos de Ribeira Chechu Río

Un pequeño incendio urbano se salda con daños materiales en la habitación de una vivienda en el Paseo do Malecón. Fuentes de los Bomberos de Ribeira explican que el suceso ocurrió sobre las 17:40 de la tarde, en el segundo piso del edificio donde se encuentra el Doner Kebab La Estambul.

Las primeras pesquisas apuntan a que el fuego se originó en una lavadora tras un cortocircuito, el cual acabó derivando en un pequeño incendio que afectó al electrodoméstico, a los muebles cercanos y a las paredes de la habitación.