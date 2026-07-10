Ribeira abre hasta el 24 de julio el plazo de matrícula para cursar el IV Ciclo de la USC

Presentación de la nueva edición cedida

El Concello de Ribeira mantiene abierto el plazo de matrícula del IV Ciclo de la USC hasta el 24 de julio, una acción formativa dirigida a alumnado mayor de 50 años, tal y como indicó la concejala de Educación, Nucha Brión.

Para el curso académico 2026-2027 se amplía la oferta académica con nuevas materias a impartir en las tardes de lunes a jueves, en el Centro Cultural Lustres Rivas. En el primer cuatrimestre habrá “Actividade económica e empresa”, “Historia do Pensamento” y “Literatura Galega”; mientras que en el segundo cuatrimestre el alumnado asistirá a “Historia da arte de Galicia”, “Nutrición” y “Patrimonio bibliográfico e documental”.

En cuanto a las materias complementarias, serán: “A literatura dende dentro”, “Modas contemporánea” e “Introducción á IA na comunicación”.

La única condición para poder acceder a estos estudios es tener más de 50 años, independientemente de la formación académica previa.

Para la obtención del título de diplomado Sénior en el IV Ciclo es necesario superar cuatro cursos, en los cuales se deben completar los 60 créditos de la titulación. En cada curso habrá que superar un mínimo de cinco materias optativas, de las consideradas materias permanentes en el plano de estudios, y también podrán cursarse hasta tres créditos mediante actividades complementarias reconocidas.

La formalización de la matrícula puede hacerse en el propio Centro Cultural Lustres Rivas, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 14 horas.