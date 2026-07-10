La Carreira pola Diversidade de Ambar regresa a Ribeira con su duodécima edición

Imagen de la edición del año pasado Cedida

La Carreira pola Diversidade, organizada por la Asociación Ambar, regresa este domingo, 12 de julio, al municipio de Ribeira con su duodécima edición, que partirá a las diez de la mañana desde la explanada de Coroso.

La gran novedad de esta edición es el enfoque hacia una “experiencia transformadora”. Así, Ambar introduce la “Proba Lúdica” de dos kilómetros y medio, diseñada para aquellos que deseen disfrutar del recorrido caminando, en familia o con sus mascotas, sin la presión del cronómetro, pero con numerosas sorpresas durante el trayecto.

Por otro lado, el resto de modalidades de participación son: la Absoluta Mixta, de cinco kilómetros; y la Inclusiva, también de cinco kilómetros, pero adaptada a personas con diversidad intelectual, sensorial o motriz, o que empleen “Handbike” y silla de atletismo.

La jornada comenzará a las nueve de la mañana con la recogida de los dorsales en la explanada de Coroso, comenzando las pruebas deportivas a partir de las diez. A las doce será la entrega de premios, seguido de un pincho solidario en el Bar Paseo.

Este año toda la recaudación será para el proyecto “Ecosistema de vivendas inclusivas e servizo de apoio á comunidade” de la Asociación Ambar.