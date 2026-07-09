Una marea violeta recorrerá Ribeira el 28 de agosto para sensibilizar sobre el alzhéimer

Presentacion del evento solidario Cedida

El municipio de Ribeira volverá a vestirse de violeta el próximo 28 de agosto con motivo de la décima edición de “Os Camiños da Memoria”, la andaina solidaria que promueven Agadea Alzhéimer y el Concello, con la colaboración del Club Sachacamiños.

Las expectativas de la organización apuntan a que se llegue a reunir hasta 400 participantes, realizando así una previa al mes del alzhéimer, que se conmemora en septiembre.

“Dende o Concello de Ribeira apoiamos este tipo de accións que buscan que ninguén quede illado, especialmente, os nosos maiores. Por iso, hai que continuar sensibilizando, acompañando e visibilizando”, señaló el concejal de Servicios Sociales y Sanidad, Vicente Mariño.

Por su parte, la presidenta de Agadea Alzhéimer, Isabel Gey, y la psicóloga del centro de día de Ribeira, Alba Iglesias, explicaron los objetivos de la andaina: “Queremos lembrar que detrás de cada diagnóstico hai unha persoa, unha historia de vida e unha familia que precisa sentirse acompañada. Queremos que Ribeira se encha de violeta para visibilizar estar realidade e demostrar que somos unha comunidade comprometida, solidaria e que non esquece”, manifestó Gey.

El recorrido partirá a las 20 horas desde el parque García Bayón y el itinerario es semiurbano, de dificultad media-baja y consta de ocho kilómetros. En cuanto al reparto de camisetas, comenzará a las 18:30 horas y contará con ambientación de música tradicional.

El plazo de inscripciones abrirá próximamente de forma telemática, aunque también se podrán formalizar en el propio centro de día de Ribeira. El importe del dorsal es de siete euros para colaborar en las acciones que organiza Agadea.