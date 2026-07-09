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Ribeira

Más de 50 personas participarán en la actuación de foliada libre “Escolas Abertas” 

La propuesta será este viernes, 10 de julio, a partir de las diez de la noche en la plaza Porta do Sol

Redacción
09/07/2026 18:06
Actuación de cantareiras en la Praza Porta do Sol, dentro del Maio Cultural Ribeira 2026
Imagen de archivo de una anterior actuación musical en Porta do Sol
Chechu Río
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El folclore se vivirá al aire libre en Ribeira este viernes por la noche con la actuación y foliada libre “escola Abertas” que promueve la Xunta de Galicia y el Concello. Se trata de una acción que reunirá a más de 50 personas en la plaza de Porta do Sol, todas ellas unidas por la música y baile tradicionales y procedes de diversos países como Argentina, Uruguay o Cuba, entre otros.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, manifiesta que de esta manera desde el Concello de Ribeira “seguimos dinamizando a vida cultural do noso municipio e as nosas rúas aproveitando o bo tempo do verán. Novamente, o folclore volverá a ser o protagonista coa participación de persoas de distintos países. E, máis alá de asistir como espectadores, tamén teremos ocasión de sumarnos coa foliada”.

La actividad comenzará a partir de las diez de la noche en adelante, una vez termine el partido de cuartos de final del Mundial, en el que España se enfrentará contra Bélgica.

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