Más de 50 personas participarán en la actuación de foliada libre “Escolas Abertas”
La propuesta será este viernes, 10 de julio, a partir de las diez de la noche en la plaza Porta do Sol
El folclore se vivirá al aire libre en Ribeira este viernes por la noche con la actuación y foliada libre “escola Abertas” que promueve la Xunta de Galicia y el Concello. Se trata de una acción que reunirá a más de 50 personas en la plaza de Porta do Sol, todas ellas unidas por la música y baile tradicionales y procedes de diversos países como Argentina, Uruguay o Cuba, entre otros.
La concejala de Cultura, Ana Barreiro, manifiesta que de esta manera desde el Concello de Ribeira “seguimos dinamizando a vida cultural do noso municipio e as nosas rúas aproveitando o bo tempo do verán. Novamente, o folclore volverá a ser o protagonista coa participación de persoas de distintos países. E, máis alá de asistir como espectadores, tamén teremos ocasión de sumarnos coa foliada”.
La actividad comenzará a partir de las diez de la noche en adelante, una vez termine el partido de cuartos de final del Mundial, en el que España se enfrentará contra Bélgica.