Más de 50 personas participarán en la actuación de foliada libre “Escolas Abertas” 

Imagen de archivo de una anterior actuación musical en Porta do Sol Chechu Río

El folclore se vivirá al aire libre en Ribeira este viernes por la noche con la actuación y foliada libre “escola Abertas” que promueve la Xunta de Galicia y el Concello. Se trata de una acción que reunirá a más de 50 personas en la plaza de Porta do Sol, todas ellas unidas por la música y baile tradicionales y procedes de diversos países como Argentina, Uruguay o Cuba, entre otros.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, manifiesta que de esta manera desde el Concello de Ribeira “seguimos dinamizando a vida cultural do noso municipio e as nosas rúas aproveitando o bo tempo do verán. Novamente, o folclore volverá a ser o protagonista coa participación de persoas de distintos países. E, máis alá de asistir como espectadores, tamén teremos ocasión de sumarnos coa foliada”.

La actividad comenzará a partir de las diez de la noche en adelante, una vez termine el partido de cuartos de final del Mundial, en el que España se enfrentará contra Bélgica.