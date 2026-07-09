La Xunta destaca su apuesta por una sociedad más digitalizada en el Aula CeMIT de Ribeira

El conselleiro y la alcaldesa durante la visita al aula Cedida

El conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, visitó este jueves el Aula CeMIT de Ribeira, en donde destacó la apuesta de la Xunta por la capacitación digital para contribuir a una sociedad más preparada para afrontar los retos en este ámbito.

Durante la visita, Corgos subrayó que la modernización tecnológica debe ir siempre acompañada de capacitación “para que las personas puedan utilizarla con confianza, seguridad y responsabilidad”.

Sobre este punto, señaló que esta apuesta por el aprendizaje de la ciudadanía en este ámbito y el trabajo desarrollado “empiezan a dar sus frutos”. Así, en la actualidad el 37,6% de la población gallega entre 16 y 74 años cuenta ya con competencias digitales avanzadas.

En esta línea, Corgos recordó también que el porcentaje de gallegos con este nivel de conocimientos y habilidades creció más de un 4% en el último año, situándose Galicia por encima de la media europea en varios ámbitos de la capacitación digital.

Por otro lado, el conselleiro destacó el éxito del curso “Finanzas para todos” que se está impartiendo en el aula de Ribeira, el cual está impulsado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y en colaboración con el Banco de España.