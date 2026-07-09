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Diario de Arousa

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Ribeira

Eduardo Hermo inaugura su exposición 'Restrospectiva' en el Centro Cultural Lustres Rivas

La muestra cuenta con más de treinta obras pictóricas

Redacción
09/07/2026 11:52
Acto inaugural exposición Eduardo Hermo. Xullo 2026 (3)
El artista, Eduardo Hermo, y la concejala de Cultura, Ana Barreiro, durante la inauguración de la exposición
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El artista Eduardo Hermo inauguró este miércoles en el Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira su exposición 'Retrospectiva', que podrá visitarse hasta el 27 de julio. Más de una treintena de obra, principalmente óleos y acrílicos, conforman esta muestra que repasa las tres décadas de trayectoria del creador en el mundo del arte, encontrándose el público con bodegones, paisajes o retratos, todos ellos con ciertas huellas autobiográficas. 

Durante el acto inaugural, la concejala de Cultura, Ana Barreiro, acompañó al artista, de quien destacó su faceta autodidacta, aunque también asistió a talleres y cursos: "Creo que todos os que estamos aquí podemos afirmar que a súa aprendizaxe resultou moi frutífera sobre como plasmar a realidade e as ideas nun lenzo. Aquí denótase aprendizaxe, si, pero tamén talento e un gran gusto pola arte", declaró la edila. 

Barreiro también subrayó el compromiso de la administración local por "potenciar a cultura en tódalas súas formas e de seguir traballando para que o Centro Cultural Lustres Rivas se consolide como unha sala referente para a difusión da obra de creadores consagrados e noveis, de quen de dedica á arte profesionalmente ou como afección. Isto fai que este centro goce de gran vitalidade polas numerosas mostras que acubilla, o cal contribúe en boa medida á dinamización da vida cultural de Ribeira".

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