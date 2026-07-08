Ribeira colocará una pantalla en la Praza do Concello para ver el partido de España contra Bélgica

Cartel del Concello

El gobierno municipal de Ribeira colocará una pantalla de grandes dimensiones en la Praza do Concello para poder ver el partido de cuartos del Mundial del viernes, 10 de junio, a las 21 horas, en el que la selección española se enfrentará a la belga.

Se trata de una medida que la administración local pone en marcha para que todos los vecinos puedan ver este acontecimiento futbolístico dado el avance del equipo nacional. En caso de pasar a las semifinales y a la final, la gran pantalla se volverá a implantar en el mismo punto.