La parroquia de Aguiño luce un renovado parque infantil en la calle Castelao

El espacio tras la conclusión de las obras Cedida

La parroquia de Aguiño ya cuenta con un renovado parque infantil en la calle Castelo, una actuación con la que se da respuesta a las necesidades actuales de los niños y niñas. Este espacio de ocio se abrió el pasado martes por la tarde, hasta donde se desplazó la alcadesa ribeirense, María Sampedro, para comprobar el resultado de las obras.

La actuación se centró en la retirada de los anteriores elementos de juego para crear una nueva superficie ligeramente más amplia (los 250 metros cuadrados se incrementaron en otros 25), en la que se colocaron un equipo combinado con capacidad para unos 36 jóvenes (dotado de tobogán, plataformas y zonas de trepa), columpios, dos muelles con figuras de animales y un balancín tipo carrusel.

A mayores, se dotó de pavimento de caucho contínuo y se mantuvo el vallado perimetral al ser colocado recientemente.

Los trabajos –cuyo plazo previsto de realización era de tres meses y finalmente se hicieron en uno– fueron ejecutados por la empresa Urbanismo Técnico Sostenible, S.L. por un importe de 86.887,84 euros, IVA incluido, dentro del POS+2025.

En este mismo plan provincial están incluidas también obras como la realización de una nueva grada en el campo de fútbol de A Guía, en Carreira, la pavimentación de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista y la ampliación del saneamiento en Cristal, en Olveira.