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Diario de Arousa

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Ribeira

El PSOE de Ribeira critica que la Xunta y los populares “bloquearan” el avance del nuevo polígono

El portavoz socialista denuncia que "desde Santiago bloquean, atrasan ou deixan morrer os asuntos cando non goberna o PP"

Redacción
08/07/2026 19:58
Imagen de archivo del PSOE de Ribeira
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El PSOE de Ribeira denuncia que la Xunta y el PP municipal “bloquearan durante anos”la realización del nuevo polígono, argumentando que “a entrada de Xestur demostra que a Xunta podía implicarse moito antes”.

“Durante ano, mentres o PP non gobernaba en Ribeira, a Xunta escudouse en que o polígono era un proxecto municipal para non colaborar de maneira real. De feito, nin Xestur nin a Consellería de Economía e Industria querían simplemente sentarse a escoitar o proxecto. Pero agora todo son facilidade: de súpero, Xestur asume a modificación técnica, o financiamento e a futura execución das obras. Queda claro que podían facelo e decidiron no facelo antes”, declara el portavoz socialista, Fran Suárez-Puerta.

En esta línea, el edil enmarcó esta situación en un “patrón”: “É o mesmo que pasou coas festas de Ribeira, coa residencia de maiores e agora co polígono industrial. Desde Santiago bloquean, atrasan ou deixan morrer os asuntos cando non goberna o PP”. 

“Agardamos que todo avance o máis rápido posible, porque Ribeira necesita este polígono, pero polo de agora non comeza ningunha obra. Hoxe temos un anuncio e unha foto máis no álbum da alcaldesa, non o inicio real dos traballo”, apunta Suárez-Puerta.

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