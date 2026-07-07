Las obras del nuevo polígono de Ribeira se licitarán a finales de este año

María Sampedro y María Jesús Lorenzana durante la firma del protocolo Cedida

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este martes que la previsión de la Xunta es que a finales de este año puedan estar licitadas las obras de construcción del nuevo polígono de Ribeira, luego de firmar en el centro cultural Lustres Rivas del municipio un protocolo con la alcaldesa, María Sampedro, para actualizar el proyecto de urbanización. “Iniciamos a contratación desa modificación do proxecto, que ten tres meses desde a adxudicación e calculamos que a finais deste 2026 xa estaremos licitando as obras de acordo a ese proxecto xa adaptado”, apuntó Lorenzana.

Según explicó en la reunión con Sampedro, el Concello, promotor de la actuación, tramitó el planeamiento urbanístico, obtuvo los terrenos incluidos en el ámbito y contrató la redacción del proyecto de urbanización. Sin embargo, cuando la sociedad de Xestión do Solo de Galicia (Xestur) comenzó a analizar la futura contratación y ejecución de estas obras, se constató que la documentación –pese a que resulta válida como base urbanística– necesitaba un mayor grado de desarrollo y definición técnica.

En este sentido, este protocolo firmado es un paso previo a la formalización del convenio que regulará con mayor detalle las obligaciones y compromisos del Concello y Xestur. Además, es necesario para que esta última entidad –que asumirá la contratación, financiación y ejecución de este polígono– también se encargue de la actualización del proyecto de urbanización.

De acuerdo con este documento, se actualizarán los estudios topográficos y geotécnicos, las mediciones, las soluciones constructivas, las redes de servicios, el presupuesto de ejecución y la programación por fases de la actuación. Todos este procesos serán gestionados por Xestur y en los siguientes días se publicará la licitación en el perfil del contratante de la sociedad.

“É un día importante para o desenvolvemento industrial de toda a comarca e de Ribeira en particular, onde se constata que hai demanda de solo empresarial, nun concello que o ten todo para seguir avanzando desde o punto de vista económico”, señaló la conselleira. En total la construcción serán 260.000 metros cuadrados de suelo industrial, cerca de 26 hectáreas.