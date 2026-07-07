Condenan a una auxiliar de ayuda a domicilio por estafar a la anciana a la que cuidaba

Exterior de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago Chechu Río

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a dos años de cárcel a una auxiliar de ayuda a domicilio por estafar a la mujer de avanzada edad a la que cuidaba. El tribunal declara probado que la acusada conocía el PIN de la tarjeta bancaria de la víctima, así como que realizó transferencias a una cuenta a su nombre y cargos con esa misma tarjeta, todo ello aprovechando la confianza derivada de la relación laboral.

Los hechos se remontan al año 2021, cuando “con ánimo de ilícito enriquecimiento”, en el periodo comprendido entre el 8 de febrero y el 8 de junio la acusada se sirvió de la referida tarjeta para efectuar hasta ocho transferencias de dinero desde la cuenta de la perjudicada a otra de su titularidad, ascendiendo el importe total a los 7.200 euros. También, con la misma tarjeta la responsable de los hechos efectuó el pago del seguro de un vehículo propiedad de su pareja, con un cargo de 254,05 euros.

Asimismo, en los movimientos bancarios figuran 33 reintegros en cajero automático por importe de 36.300 euros, así como varias compras en diferentes establecimientos de los municipios de A Pobra y Ribeira que oscilaban entre los 50 y los 905 euros, aproximadamente. No obstante, la Sala no considera acreditado que la acusada hubiera efectuado todos los reintegros en cajero ni todas las compras de menos importe.

Los magistrados, tras valorar en conjunto la prueba documental bancaria, las facturas y las contradicciones de la acusada, concluyen que existe prueba suficiente de la autoría y de la continuidad delictiva. Además, aplica la agravante de abuso de confianza y la atenuante de dilaciones indebidas.