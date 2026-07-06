Una embarcación se va a pique en pleno puerto de Ribeira por "falta de mantemento"
El hundimiento provocó un vertido de aceite y combustible que obligó a desplegar material absorbente para minimizar el daño ambiental
El ‘María Estefania’ se hundió esta mañana en el puerto de Ribeira provocando un vertido de aceite y combustible que obligó a desplegar material absorbente para minimizar el impacto ambiental.
Al parecer el navío estaba deteriorado y por ello se fue a pique esta misma mañana en las inmediaciones del puerto, justo en frente de las oficinas de Portos de Galicia.
El BNG denuncia el abandono de las instalaciones portuarias
Tras el siniestro, el BNG de Ribeira achaca al “estado de abandono que sofren as instalacións portuarias” el hundimiento del navío. "Non estamos diante dun feito illado senón da consecuencia directa dunha política de abandono por parte de Portos de Galiza, que leva anos desatendendo un dos portos de baixura máis importantes de Europa facendo que haxa barcos abandonados que poden acabar sendo un problema para os que si están en activo", apuntó el portavoz nacionalista, Luís Pérez Barral.
El BNG recuerda además que este episodio se suma a una larga relación de incidencias registradas en los últimos meses. Entre ellas, el incendio del barco Awadi en el puerto comercial en septiembre de 2025, un buque que continúa en el mismo lugar pese al evidente riesgo ambiental que supone, explican.