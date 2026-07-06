Un total de 60 maquetas se podrán descubrir en la muestra de modelismo naval del Liceo

La entrada será gratuita con opción de donar fondos a la AECC Cedida

Unas 60 maquetas integran la tercera muestra de modelismo naval que promueve el Liceo Marítimo de Ribeira con la colaboración de varias entidades, entre ellas, el Concello.

Barcos vikingos, pesqueros, embarcaciones tradicionales o buques de vapor son algunos de los modelos que el público podrá contemplar a pequeña escala desde el próximo 11 de julio al 4 de agosto en las propias instalaciones del Liceo, según dieron a conocer la concejala de Cultura, Ana Barreiro; el concejal de Mar, Fernando Abraldes; el presidente del Liceo, José Gude; y el modelista y organizador, Manuel Sampedro.

La responsable de Cultura manifestó que “esta é unha forma máis de expresión artística levando a pequena escala algunhas das embarcacións que marcaron as nosas singraduras por mar, con moita rigorosidade e unha técnica moi pulida.”

Por su parte, el responsable de Mar elogió este tipo de iniciativas, que “poñen máis en valor a nosa relación histórica co medio mariño e o público asistirá non só a contemplar o talento dos modelistas, senón que tamén a unha liña cronolóxica de como evolucionaron as travesías náuticas”.

El acto inaugural tendrá lugar el sábado 11 de julio, a las 13:00 horas y la exposición podrá visitarse, a partir de ese día, de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas, así como los sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas. Aunque la entrada será gratuita, se recogerán donativos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).