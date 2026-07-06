Ribeira planifica la redistribución de los puestos del mercadillo, que le permitirá ganar unas 60 plazas de aparcamiento junto las chabolas

El mercadillo ambulante semanal de Ribeira se desarrolla de manera habitual todos los sábado

El departamento municipal de Mercados de Ribeira ha detectado que en el recinto portuario en el que se desarrolla el mercadillo semanal de los sábados han quedado algunos puestos ambulantes vacantes en los últimos meses. Por ello y para lograr una mejor organización y otros objetivos, está planificando una redistribución de los mismos, para que puedan estar más agrupados.

Así lo desveló su edil, Vicente Mariño, quien anunció que esa medida permitirá que el extremo donde se ubican las chabolas de marineros quede libre y que, en consecuencia, en esa zona se puedan habilitar 30 plazas de aparcamiento a cada lado, y se solucione la carencia de espacios para poder estacionar.